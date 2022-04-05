Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi
[Fotoğraf: AA]
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi.
Trafik polisleri Edirne Bahçeşehir Kolejinde anasınıfı öğrencilere okul bahçesinde teorik ve uygulamalı olarak "Trafik Güvenliği Eğitimi" verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ise semt pazarında"KADES varsa hayat var" projesi kapsamında uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.
Etiketler: Edirne Emniyet Genel Müdürlüğü
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