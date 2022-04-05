Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 5 Nisan 2022 güncel dolar kuru
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,69 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6930 liradan, euro 16,1150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6910 liradan alınan dolar 14,6930 liradan satılıyor. 16,1130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,1150 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7030 lira, euronun satış fiyatı ise 16,1550 lira olmuştu.
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