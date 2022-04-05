Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de silahlı saldırı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen 4 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin Jandarma Genel Komutanlığı
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