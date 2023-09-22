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Güncel
AA 22.09.2023 12:15

Yalova'da çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı.

Yalova'da çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Bursa'dan plakasız motosiklet ile uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen C.A. ve A.Ö'yü takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçma başlayan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandıklarını belirleyen ekipler, araçta yapılan aramalarda 735 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen C.A. ve A.Ö. tutuklandı.

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