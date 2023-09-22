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Güncel
AA 22.09.2023 11:59

Diyarbakır'da yaşlıların bankamatik kartlarını çalan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da yardım etme bahanesiyle yaşlıların bankamatik kartlarını çalarak hesaplarından para çeken şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da yaşlıların bankamatik kartlarını çalan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında yaşlıları mağdur eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında şüpheli Veysel A.'nın ATM önlerinde beklediği, yardım etme bahanesiyle yaşlılardan aldığı karttan para çektiği, o sırada şifreyi öğrendiği ve parayı sayarak mağdurları oyaladığı sırada kartı çaldığı belirlendi.

Şüphelinin 13 kişinin bankamatik kartını çalarak hesaplarından 314 bin lira çektiğinin tespit edilmesi üzerine kılık değiştiren polis, ATM'de para çekmek için bekledi. Zanlı, aynı yöntemle bankamatik kartını çalmak istediği sırada yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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