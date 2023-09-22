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Güncel
AA 22.09.2023 11:43

Batman’da Danuk ve Fıstık Festivali yapıldı

Batman’ın Beşiri ilçesinde Danuk ve Fıstık Festivali düzenlendi.

Batman’da Danuk ve Fıstık Festivali yapıldı

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Beşiri Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla 1. Beşiri Danuk ve Fıstık Festivali gerçekleştirildi.

Festival kapsamında tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda resim sergisi açıldı.

Daha sonra Kira Dağı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar uçurtmalarını uçururdu.

İlçe merkezindeki festival programının açılış kurdelesini kesen Batman Valisi Ekrem Canalp, kurulan stantları gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Vali Canalp, programda, ilk kez Danuk ve Fıstık Festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl ilk kez Gercüş ilçesinde festival düzenlendiğini anlatan Canalp, bu yıl Batman’ın 5 ilçesinde festival düzenleyeceklerini belirtti.

Beşiri ilçesinin Türkiye’de en çok fıstık üretilen ilçeleri arasında olduğunu kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

"Beşiri'de başlangıçta sadece danukun festivalini mi yapsak acaba dedik ama Beşirililer uyardılar. Dediler ki 'danukun festivalini yapın ama fıstığı da ilave edin. Çünkü Türkiye’de en fazla fıstık yetiştirilen ilçelerden bir tanesi Beşiri ilçemizdir.' Ve gerçekten Beşiri’de fıstığın festivalini yapmak da ilçemize çok yakışıyor.”

Canalp, "Geçmişte terörle anılan ilimizi, ilçelerimizi inşallah bundan sonra festivallerle, coşkuyla, heyecanla, müziğin ritmiyle coşturacağız” diye konuştu.

Festival kapsamında vatandaşlara, danuk ve fıstık dağıtıldı.

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