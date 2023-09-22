Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Erdemli, Mut, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerinde yasa dışı kenevir yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 kilogram bandrolsüz tütün, tabanca ve suçtan elde edildiği sanılan 12 bin lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden ikisi tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden birinin daha jandarmadaki işlemleri devam ediyor.