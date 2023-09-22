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Güncel
İHA 22.09.2023 11:02

Eskişehir'de araç sayısı arttıkça artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 332 bin 386 ’a ulaştı.

Eskişehir'de araç sayısı arttıkça artıyor

Geçen yılın Aralık ayı sonu itibarı ile 318 bin 787 olan araç sayısı 8 ayda yaklaşık 14 bin arttı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 142 adet artarak, 332 bin 386 ’a ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 189 bin 737 âdeti otomobil, 52 bin 52 âdeti kamyonet, 44 bin 418’i motosiklet, 27 bin 55 âdeti traktör, 11 bin 276 âdeti kamyon, 4 bin 109 âdeti minibüs, 2 bin 715 âdeti otobüs, bin 24 âdeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472’e ulaştı.

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