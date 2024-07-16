Yalova, film festivali ile bölgenin film platosu olmayı hedefliyor

Vali Hülya Kaya, 9-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yalova Kısa Film Festivali ile ilgili Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'ndeki tesiste açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği festivalde özel ve genel anlamdaki kısa filmlerin yarışacağını anlatan Kaya, "Filmin afişinde bir göçmen kuş olan flamingoyu kullandık. Göçmen kuşlar kendileri ile birlikte gittikleri yere hikayelerini de götürürler. O simgeyi kullanarak Yalova'nın hikayelerinin anlatıldığı bir kısa film yarışmasını ilk defa Yalova'da gerçekleştirmiş olacağız. Yalova tarihi, Bizanslılara dayanan çok eski bir tarihe sahip. Yalova'da anlatılması gereken çok fazla hikayemiz var. Bu kısa film ve belgesellerle Yalova'nın bu kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"İstanbul'un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyele sahibiz"

Yalova Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden oluşan bir değerlendirme komitesi ile profesyonellerden oluşan jürinin festivalde görev alacağını aktaran Kaya, şunları söyledi:

"Bu festivalde aslında amacımız profesyonelleri Yalova'ya çekmek, Yalova'nın bir film platosu olabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermek. İstanbul'un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu yapılan çekimlerden sonra bir mekan envanteri de ortaya çıkacak. İstanbul'un bu anlamda doyduğunu ve film platosu anlamında da önemli eksiklerinin olduğunu görüyoruz. Yalova'nın bu eksikliği giderebileceğini gördük."

Son başvuru tarihinin 20 Ağustos olduğu belirtilen Kaya, yarışmada 500 bin lira ödül verileceğini söyledi.

"Yalova'nın tanıtımında çok önemli bir rol üstlenecek"

Gerçekleştirilecek film festivalindeki filmlerin açık hava gösterimleri ile halkla da buluşturulacağına vurgu yapan Kaya, yarışmaya ildeki belediyelerin de katkı sunacağını söyledi.

Film atölyelerinde profesyonellerle amatörleri bir araya getirerek, söyleşiler düzenleyeceklerini, çalışma atölyeleri oluşturacaklarını da aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Yine açık hava sinema etkinlikleri de gerçekleştireceğiz. Her bir belediye kendi ilçesinde ve beldesinde uygun gördüğü alanı düzenleyecek ve bizim sağlayacağımız 20'nin üzerindeki filmden uygun gördüğü filmden gösterimler yapacak. Ayrıca başarılı olup dereceye giren filmler de izleyicilerle buluşmuş olacak. Son olarak da bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Bu gala gecesinde ise ödüller sahipleri ile buluşacak. Elbette biz bunu Sinema Genel Müdürlüğü ile de birlikte istişare ettik. Müdürlüğümüzün de bu yarışmaya büyük bir desteği var. Bu Yalova için büyük bir adım oldu ve bizleri de çok heyecanlandırdı."

Programa, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ve Yalova Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı.

Festival hakkında merak edilen bilgilere "www.yalovafilmfestivali.com" adresi üzerinden ulaşılabilir.