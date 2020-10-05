Kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Şahin'e, Belediye Başkanı Koçer, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, sağlık ekipleri, zabıta ve Belediye ekipleri eşlik etti.

Başkan Koçer, vatandaşların hijyenik bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içerisinde belediye olarak gerekli her türlü tedbiri aldıklarını, dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Koçer, pazar içerisinde zabıta görevlileri tarafından da denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

İlçe Kaymakam Yasin Şahin de vatandaşlardan ve esnaftan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet ederek, sosyal mesafeyi korumalarını ve maske kullanmalarını istedi. Şahin, hijyen konusunda da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.