Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Senirköy Mahallesi'nde üzerinde leylek yuvası bulunan telefon direği fırtına nedeniyle kırıldı.

Yuvanın düştüğünü gören mahalle muhtarı, Yahyalı Belediyesi'nden yardım istedi. Yahyalı Belediyesi ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte yuvayı onarıp başka bir direğin üzerine yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yahyalı sınırları içerisinde ülkemizin önemli kuş cennetlerinden olan Sultan Sazlığı bulunuyor. Bahar aylarının gelmesi ile bölgeye çok miktarda kuş göç ediyor. Onları korumak bizim asli görevimiz. Bugün de muhtarımızın ihbarı üzerine yere düşen leylek yuvasını onardık." ifadelerini kullandı.