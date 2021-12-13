İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP İdaresi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği projeler dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören gerçekleştirildi.

Projelerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel'den bilgi alıp çiftçilerle görüşen Vali Ali Hamza Pehlivan, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projelerin 2 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

"Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirmesi Projesi"nin atıl arazilerin değerlendirmesine yönelik bir proje olduğunu aktaran Pehlivan, eğimden ve kuraklıktan dolayı kullanılamayan arazilerin Antep fıstığı yetiştirilmesine uygun olduğunu dile getirdi.

Projeyle 50 bin Antep fıstığını çiftçilere teslim edeceklerini belirten Pehlivan, "Bu projenin büyüklüğü 415 bin liradır. Bunun 313 bin lirası hibe, yani yüzde 70'i hibe geri kalanı da çiftçilerimizin katkı payıyla hayata geçirmiş oluyoruz. Meyveciliği geliştirme projesi ise üretim modeli dediğimiz ve Şırnak'ta yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir projedir. Üretim teşviki konusunda Antep fıstığı, badem, cevizin yanında Uludere ilçemizde yetişen ve bu bölgeye özgü olan ve coğrafi tesciliyle ilgili çalışma başlattığımız 'kıtılnefs üzümü' hareketiyle bağcılığı geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz." dedi.

Üzüm bağcılığı kapsamında 150 çiftçiyle 10 bin dekar üzerinde bahçeler tesis ettiklerini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"45 bin Antep fıstığı, bin 500 ceviz, bin 500 de badem fidanı teslim ediyoruz. 10 bin adet de kıtılnefs üzümü vermek suretiyle bağlar oluşturuyoruz. Bu sayede de üzüm üretimini de teşvik etmiş oluyoruz. Bu projemizin maliyeti de 1 milyon 400 bin lira, bunun 1 milyonunu GAP karşılıyor. Dolayısıyla her iki projeyle 108 bin meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Son yıllardan üretim alanında adımları artırmaya, bu alandaki çalışmaları çoğaltma gayretindeyiz. Tarım ve Hayvancılık alanları en temel yatırım konularımızdan bir tanesidir. Devletimizin teşviklerini vatandaşlarımız ve çitçilerimizle en etkin şekilde buluşturma gayreti içerisindeyiz."

Konuşmaların ardından çiftçilere ceviz, fıstık, badem ve üzüm fidanları dağıtıldı.