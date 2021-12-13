Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 341 gram maddesi buldu.
Gözaltına alınan sürücü O.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kırşehir
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