Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Oscar ödüllerinde sıra dışı anlar yaşandı.

"En İyi Belgesel" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık nedeniyle saç kaybı yaşayan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un "GI Jane" filmindeki görünüşüyle kıyasladı ve "devam filminde oynamasını" önererek şaka yaptı.

Bir süre sessizliğin ardından Will Smith, sahneye gelerek Chris Rock'a tokat attı ve "Karımın adını ağzından uzak tut." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: Reuters]

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Alopesi hastalığından muzdarip olan aktris Jada Pinkett Smith, hastalığını 2018 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı.

"En İyi Erkek Oyuncu": Will Smith

Öte yandan, 94. Oscar ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü King Richard filmiyle Will Smith kazandı.