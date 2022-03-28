Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonlarında bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya düzenlenen operasyonlarda 16 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 10 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 976 bin 652'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz