Virgin Galactic ilk ticari uzay uçuşunu başlatıyor

Temmuz 2021'de İngiliz iş insani Richard Branson'ın Virgin Galactic uzay şirketi, Richard Branson ve diğer üç mürettebat üyesini uzayın kenarına uçurdu.

Şirketin bir sonraki uçuşunun testi, yaklaşık iki yıl sonra, geçen ay gerçekleşti.

Bu süre zarfında, şirket için zorluklar arttı .

Hisse senetleri , Bay Branson'ın uçuşundan hemen önce değerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetti ve analistler bu yıl 575 milyon dolardan fazla kayıp bekliyorlar.

Düzenleyici belgelere göre, girişimci son yıllarda şirketteki hisselerinin yaklaşık yüzde 75'ini sattı .

California merkezli şirket, bu yıl ayda yaklaşık 23 yolculuk gerçekleştirmeyi beklediğini söyledi.

Haziran ayı sonunda ticari hizmete başlamasıyla birlikte ayda bir uçuş planlanıyor.

Şirket, 26 Nisan'daki son görevden elde edilen verilerin kendilerini müşteri taşımaya yaklaştırdığını söyledi.

Virgin Galactic neredeyse yirmi yaşında ve ödeme yapan müşterileri düzenli olarak uçurabileceğini henüz göstermedi.

Şirket yıllar boyunca teknik zorluklarla ve iş akışını durduran bir kazayla boğuştu.

Mali tablolara göre, 2018 ile geçen yıl arasında toplam 12,5 milyon dolar gelir elde ederken, yaklaşık 1,5 milyar dolar işletme zararı bildirdi.

Virgin Galactic'in üç aylık sonuçları bugün açıklaması planlanıyor.