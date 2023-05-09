Muş'ta ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtımı sürüyor

Kitap dağıtım işlemini takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, çocukların kaynak kitaplardan yararlanarak sınavlara daha iyi hazırlanma imkanı bulduğunu söyledi.

İkinci dönemde de 34 bin 652 öğrenciye 125 bin 221 kaynak kitap dağıtımına başladıklarını belirten Kıvanç, "Bütün öğrencilerimize kaynak kitaplarını okullarına kadar götürüp teslim ediyoruz. Bakanlığımızın göndermiş olduğu yardımcı kaynak kitaplar, 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınavlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına destek sağlayacaktır. Bu kitapların, çocuklarımızın hem sınavlarda başarılı olmalarına hem de konuları pekiştirmelerine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bunda hiçbir kuşkumuz yok." diye konuştu.