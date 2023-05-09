Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.05.2023 10:03

Öğrencilere orman yangınları eğitimi verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 400 öğrenciye yönelik orman yangınları konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Öğrencilere orman yangınları eğitimi verildi

Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ve işletme müdürlüğü teknik elemanları tarafından Tarsus Yenice Atatürk Anaokulu, Çağlayan İsmail Dinç Ortaokulu, Sabri Acem Ortaokulu ve Ayşe Mirici Ortaokulu öğrencilerinden oluşan yaklaşık 400 öğrenciye, ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, ormanların faydaları ve ormanların devamlılığını tehlikeye sokan orman yangınları konusunda, bilgilendirme amacıyla orman yangınları eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

ETİKETLER
Mersin Orman Yangını
Sıradaki Haber
Erzurum’da bir yılda 59 kişi trafik canavarı kurbanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Ankara'da kaçakçılara operasyon: 37 gözaltı
10:20
Kanada'da şiddetle mücadele için eyaletlere 390 milyon dolar yatırım
10:19
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
10:17
Konya'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu
10:23
Putin: Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu
10:07
ABD, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine desteğini yineledi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ