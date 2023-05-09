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Güncel
İHA 09.05.2023 09:34

Kütahya’da Yunus Timleri 3 bin 39 şahsı sorguladı

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince Nisan ayında 3 bin 39 şahıs sorgulanırken, 23 aranan şahıs ve 47 yoklama kaçağı yakalandı.

Kütahya’da Yunus Timleri 3 bin 39 şahsı sorguladı

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince 01-30 Nisan 2023 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 20 narkotik yakalaması gerçekleştirildi. Bunun sonucunda, yaklaşık 90 gram gram uyuşturucu madde, 65 adet narkotik hap,1 adet hassas terazi,7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 53 fişek ve 32 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 23 aranan şahıs ve 47 yoklama kaçağı yakalanmış, toplamda 3 bin 39 şahıs sorgulanarak önleyici hizmet görevi ifa edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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