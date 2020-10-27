Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve çektikleri video kliple tablet bilgisayarları olmadığı için EBA'ya giremediklerini belirterek, sosyal medyadan yardım isteyen öğrencilerin talebi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdiğin köyünde bazı öğrenciler, video klip hazırlayarak sosyal medyadan tablet ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Bilgin, öğrencilere sosyal medyadan cevap vererek ihtiyaçlarının karşılanacağını müjdeledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, köye giderek internet paketi yüklü 8 tableti öğrencilere teslim etti.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Duman, "Bir video çekmişsiniz, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin de o videoyu izlemiş ve bize talimat verdi. Sizin derslerinize yardımcı olabilmek adına, uzaktan eğitime de katılabilmeniz için internet paketli tabletlerinizi gönderdi. Ayrıca size içerisinde yardımcı ders kitaplarının yer aldığı, konu anlatımlı test kitapları, hikaye kitapları ve eğitim materyallerinin bulunduğu okul çantası da gönderdi. Artık uzaktan eğitime de bağlanabilirsiniz, testlerinizi de çözebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra köy okulunun önünde toplanan çocuklar, çektikleri video ile Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür etti.