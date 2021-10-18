Adını kestane üretimiyle duyuran Ödemiş'in Kemer Mahallesi'nde 500 üretici, yurt içi pazara satışın yanında İtalya ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, AA muhabirine, bu yıl iklimde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle verimde düşme olduğunu ama kestane fiyatlarının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Kestane hasadına bir hafta önce başladıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Fiyat 25-30 lira arasında, bundan dolayı da gayet memnunuz. Şu anda ilk olarak 'karaaşı' diye isimlendirdiğimiz türün hasadı yapılıyor. Bir hafta sonra tatlı ve şekerli hasadı yapılacak. Bunları topladıktan 15 gün sonra kabuğundan çıkarmaya başlıyoruz. İstanbul'dan, Bursa'dan alıcılar gelmeye başladı. Ayrıca köyümüzün en önemli ürünü olan kestane için festival hazırlıklarımız başladı."

Üreticilerden İsmail Bozalan da erkenci cins olan kestanenin hasadına başladıkların dile getirerek, "Bu sene verimi düşük fakat fiyatlar güzel. Bu sene ürünün az olması iklim şartlarından kaynaklanmaktadır. Köyümüzde 500 kestane üreticisi var. Fiyatlardan umutluyuz." dedi.