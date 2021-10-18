Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te askeri bando takımından "Büyük Zafer" konseri
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü kapsamında askeri bando konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla Büyük Zaferi anma etkinlikleri kapsamında, Adana 6'ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi.
Yaklaşık bir saat süren konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etiketler: Kilis Milli Savunma Bakanlığı
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