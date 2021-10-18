Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sarayönü Mahallesi'nde yaptırılan Mekke Cami'nin açılış törenine, Vali Erol Ayyıldız, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Bekir Gerek, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ayyıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, camilerin birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanları olduğunu belirterek, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ibadet yeri ve kıblesi Kabe'nin şehrinin adını taşıyan Mekke Camisi'nin, diğer camiler gibi hayatın tam kalbinde duracağını vurguladı.

Camilerin, minareleriyle sadece şehirlerin, köylerin ufkunda görünen bir silüet değil, o beldenin kimliğinin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Camilerimizde şafak vakti başlayan, gece yarılarında bile sona ermeyen kutsal bir görevi ifa eden din gönüllüleri de sadece beş vakit ezan okuyan, namaz kıldıran kimseler değildir. Mahalle sakinlerinin sevincini, kederini paylaşan, komşusunun çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getiren, sünnet merasiminde hazır bulunan, düğününde el kaldırıp dua eden, askere uğurlarken en ön safta yer alan, emrihak vaki olduğunda en evvel komşusuna hüsnü şehadette bulunan insandır. İlim, irfan ve eğitim müessesesi olarak camilerimiz bütün değerlerimiz ve tüm mukaddesatımızla milli öi manevi heyecanımızı her dem yeniden tazeleyen kutsal mekanlardır. Nitekim insan, değerleriyle insan; hayat, değerleriyle hayattır."

Etkinlikte, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve İl Müftüsü Bekir Gerek de birer konuşma yaptı.

Konuşmalardan sonra Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere plaket verdi.