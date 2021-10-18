Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Kayseri'de kombi, inşaat demiri ve motor parçaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden kombi, inşaat demiri ve motor parçaları çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler H.K. ve Y.Ç'yi ikametlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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