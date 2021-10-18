Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de şarjörlü af tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde şarjörlü av tefeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, Akpınar ilçesine bağlı Kelismailuşağı köyünde E.D'nin evinde arama yaptı.
EVde şarjörlü av tüfeği ve 120 fişek bulundu, E.D. hakkında idari ve adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kırşehir Jandarma Genel Komutanlığı
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