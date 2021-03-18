Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Başkale'de 3, Bahçesaray'da 3 ve Gürpınar'da 13 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgar, güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde, Van Gölü'nde ise 7 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari ve Muş'ta 8, Bitlis'te 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

- Muş'ta besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

Kışın çetin geçtiği Muş'ta, yüksek rakımlı köylerde yaşayan besiciler, kar üzerinde hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Varto ilçesine bağlı Doğanca ve Aşağıiçmeler köyündeki besiciler, zor şartlara rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Besicilerden Çağdaş Tural, ilkbaharın yaklaşmasıyla besicilerin hayvanlarını meralarda otlatmayı planladığını ancak olumsuz hava koşullarının buna izin vermediğini belirtti.

Etkili olan yağışların planlarını bozduğunu anlatan Çağdaş, "Yerdeki kar erimişti. Hayvanlarımızı merada otlatma hazırlıklarına başlamıştık. Şimdi yine hayvanları karın üzerinde besliyoruz. Zorlu mesaimiz kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.