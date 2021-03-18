Antrenör Soner Pınarcık ile turnuvada genç erkeklerde 48 kiloda şampiyonluğa ulaşan Furkan Aydın, 73 kiloda ikinci olan Ege Kerem Erçetin ve kızlar 42 kiloda üçüncülüğü elde eden Beyza Altunlu'yu tebrik eden Eskici, sporculara hediyeler verdi.

Sporcuların bu önemli turnuvada elde ettiği başarılardan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Eskici, şöyle konuştu:

"Siz çalışmaya devam ettiğiniz sürece biz de sizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bugünün başarılı sporcuların, geleceğin spor yöneticileri adayı. Kapılarımız size her zaman açık, belki de gelecekte görev alacağınız makamları gelip görmeniz, ziyaret etmeniz bizler için mutluluk verici. Sizi her zaman takip edeceğiz."

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü de hatırlatan Eskici, "Yüzyıllardır bu topraklarda mücadelemiz devam ediyor, bizler de bir anlamda spor alanında askerliğimizi yapıyoruz. Sizlerin kazandığı bu başarılar şehitlerimizin de ruhlarının şad olmasını sağlıyor." dedi.