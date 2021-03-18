Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Yakup S'nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, üç katlı müstakil evin damından sarkıttığı boya kovasıyla uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlıyı, adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Adreste 22 pakette 28,96 gram eroin ele geçirildi.
Yakup S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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