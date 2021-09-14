Van AFAD Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, Çaldıran-İran sınırında yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerden biri kayalıklardan düşerek yaralandı.

AFAD, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kaldığı kayalık alandan kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 9 düzensiz göçmen de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ekiplere teslim edildi.