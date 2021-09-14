Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi Ostim istikameti MİT lojmanları yanındaki yolda su birikintisinin oluşması, zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.
Kentin çeşitli yerlerindeki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintilerinin meydana geldiği görüldü.
Etiketler: Sağanak Ankara Hava Durumu
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