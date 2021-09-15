Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki vatandaşın kapkaç ve yankesicilikle 4 bin 800 lira ve cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpneli B.Y.'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde çıkan çalıntı telefon sahibine teslim edildi.