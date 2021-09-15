Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yankesicilik yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki vatandaşın kapkaç ve yankesicilikle 4 bin 800 lira ve cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpneli B.Y.'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde çıkan çalıntı telefon sahibine teslim edildi.
Etiketler: Van
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