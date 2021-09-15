Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan Miha Zajc'ın kamp kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.