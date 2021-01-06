Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sivrisinek, karasinek ve vektör mücadeleye de başladı.

Bu kapsamda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, vektörle mücadelede erken önlem almanın önemine değindi.

Vektörle mücadelenin geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Allahverdi, şunları kaydetti:

"Problemi kaynağından çözmek için çalışmalarımıza bu yıl vatandaşlarımızla birlikte başladık. Vektörle mücadele için hazırladığımız broşürleri dağıttık. Kent sakinlerinin bahçesinde ve evinin önünde alacağı küçük bir önlem bizim bu mücadelemize çok büyük destek verecektir."