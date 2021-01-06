Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 390 litre kaçak şarap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da bir iş yerinde 390 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bidonlar içine hazırlanmış, satışa hazır 390 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Ekipler, Y.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.
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