Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun lavabosuna uyuşturucu saklayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 3 kişinin şüpheli davranışlarda bulunması üzerine inceleme yürüttü.
Ekipler, yaptıkları kontrolde, şüpheliler tarafından lavabo bölümündeki çöpün kenarına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan A.G, İ.B. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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