Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaralı bulunan şahin, koruma altına alındı.
Bağlık Mahallesi'nde bir kişi, yerde gördüğü şahin için Abana Emniyet Amirliğinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden devriye ekibi, kuşu alıp ekip aracıyla polis merkezine götürdü.
Burada yaralı kuşa yiyecek ve su verildi.
Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle kanatlarının altında yara olduğu belirlenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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