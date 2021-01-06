Bağlık Mahallesi'nde bir kişi, yerde gördüğü şahin için Abana Emniyet Amirliğinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden devriye ekibi, kuşu alıp ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Burada yaralı kuşa yiyecek ve su verildi.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle kanatlarının altında yara olduğu belirlenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.