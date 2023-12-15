Van'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 8-14 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 72,04 gram esrar, 100,91 gram sentetik uyuşturucu, 2,55 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 10'u hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.