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Güncel
AA 15.12.2023 00:49

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 8-14 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 72,04 gram esrar, 100,91 gram sentetik uyuşturucu, 2,55 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 10'u hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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