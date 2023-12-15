Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis Özel Harekat Timi, 13 ekip ve 50 personelin katılımıyla ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, dijital materyaller ve 100 bin 746 lira tutarında İran riyali bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.