Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçdağı Piyade Hudut Karakolu ekiplerince Türkiye-İran sınırında operasyon düzenlendi.
Kocdağı Mahallesi Hudut Yolu mevkiinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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