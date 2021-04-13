TMO tarafından ilk etapta kentte gönderilen 572 ton 440 kilogram patatesin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 23 bin haneye ulaştırılmasına başlandı.

Ekipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patatesleri belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor.