Merkeze 45 kilometre uzaktaki Yukarıyongalı köyünde vatandaşlar, sabah ev ve ahırlarının çevresinde biriken karları temizledi.

Besicilerin kar üzerinde hayvanlarını beslediği köyde, çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, ramazanın ilk gününü kar altında karşıladıklarını söyledi.

Köyde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını belirten Omur, "Muş Ovası'nda çiçekler açmış, bahar yaşanıyor ancak burada kış geri geldi. Çevre köylerimize de kar yağmış." dedi.

Beyaza bürünen köy ve yüksek dağlardaki manzara, drone ile görüntülendi.

