Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen Tevrat ve çeşitli objeler ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kumyaka Mahallesi'nde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan iki araçta şüphe üzerine arama yapıldı.
Aramalarda üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli, timsah derisinden bir obje, altın işlemeli el yazması olduğu tahmin edilen Tevrat, İbranice yazılı kitap, farklı çeşitlerde ve boyutlarda 20 renkli taş ile taş üzerine insan figürü işlemeli 2 tablo ele geçirildi.
Ekipler, araçlardaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ele geçirilen tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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