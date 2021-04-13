İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kumyaka Mahallesi'nde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan iki araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramalarda üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli, timsah derisinden bir obje, altın işlemeli el yazması olduğu tahmin edilen Tevrat, İbranice yazılı kitap, farklı çeşitlerde ve boyutlarda 20 renkli taş ile taş üzerine insan figürü işlemeli 2 tablo ele geçirildi.

Ekipler, araçlardaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.