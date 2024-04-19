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Güncel
AA 19.04.2024 17:44

Van'da spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van Valiliği'nin iş birliğinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu hizmete girdi.

Van'da spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı
[Fotograf: AA]

Edremit'te bulunan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli kampüs alanına inşa edilen yatırımları inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, kentte spor adına güzel işler yaptıklarını söyledi.

Kentte, Spor Van Projesi'ni başlattıklarını vurgulayan Balcı, "Güzel bir açılış için bir araya geldik. Amacımız her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı. Bunun için kentte 23 spor salonu, 13 yüzme havuzu ve 300 okula da voleybol ve basketbol sahası yaptık. Ayrıca okullara 50 milyon lira değerinde spor malzemesi dağıttık. Sporcu fabrikası yaptık ve 75 halı saha da yapıyoruz" diye konuştu.

Van'da spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı yapıldı

Spor altyapısına da katkı sağladıklarını anlatan Balcı, "Sporun toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması için gayret gösteriyoruz. Spor anlamında yapılan yatırımlar geleceğe saçılan tohumlardır. İlerleyen yıllarda sporun her alanında Van'ın gençleri ve çocukları çok büyük başarılara imza atacak. Altyapıya ilişkin yatırımlarımız devam edecek. Yatırımların kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ederim" dedi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Van
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