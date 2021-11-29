Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van’da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir araçta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 31 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Cep telefonları Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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