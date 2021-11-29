Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf. AA]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 24 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 24 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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