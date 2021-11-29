Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede görevli 7 katip ve 1 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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