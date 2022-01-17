Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-16 Ocak tarihlerinde il genelinde 57 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 89 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı, suçta kullanılan 28 araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 1 milyon 81 bin 90 lira idari para cezası verildi.

İpekyolu ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalayan ekipler, 2'si Afganistan uyruklu 3 organizatör hakkında işlem başlattı.

Evde yapılan aramada, 2 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.