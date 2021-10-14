İlçenin Salihiye Mahallesi'nde bağ bozumunda toplanan üzümlerden asırlardır geleneksel yöntemlerle pekmez üretilerek Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlanıyor.

Taşlardan yaptıkları ocakların üzerine yerleştirdikleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli bir yolculuğun ardından pekmeze dönüştürülerek kahvaltı sofralarını tatlandırıyor.

Ziraat Mühendisi Ahmet Mesut Özlek, AA muhabirine, ilçede Urartu medeniyetine dayanan üzümün binlerce yıldır geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüldüğünü anlattı.

Pekmezin doğal olarak üretildiğini belirten Özlek, "Erciş üzümünü hem sofralık hem de pekmez olarak satıyoruz. Pekmez yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen organik olarak üretiliyor." dedi.