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Güncel
AA 13.05.2024 11:06

Van'da farklı suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 233 kişi gözaltına alındı, 48'i tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

233 kişi yakalandı

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 233 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'si tutuklandı.

Operasyonlarda, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 249 paket kaçak sigara, 2 kilo 250 gram kaçak tütün, 35 elektronik sigara, 320 elektronik sigara likidi, 180 paket sarma sigara kağıdı, 9 şarj aleti, 38 fişek, motosiklet, 2 bisiklet, televizyon ve ziynet eşyası ele geçirildi.

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