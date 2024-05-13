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Güncel
AA 13.05.2024 11:11

Almanya'da mahkeme: AfD "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmaya devam edecek

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Yüksek İdare Mahkemesi, Almanya İçin Alternatif Partisinin (AfD), Anayasayı Koruma Dairesince "şüpheli aşırı sağcı vaka" olarak sınıflandırılmaya devam edileceğine hükmetti.

Almanya'da mahkeme: AfD "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmaya devam edecek

KRV Yüksek İdare Mahkemesinin bu kararıyla, Köln İdare Mahkemesinin 2022'de aşırı sağcı ve İslam karşıtı olarak bilinen AfD ve onun gençlik örgütü Junge Alternative (JA) aleyhine verdiği karar onanmış oldu.

Karar sonucunda, Anayasayı Koruma Dairesi, AfD'yi istihbarat araçlarıyla izlemeye devam edebilecek.

AfD partisi Köln İdare Mahkeme'nin verdiği karara itiraz etmişti.

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, AfD ve partinin gençlik örgütünün, Anayasayı Koruma Dairesince "şüpheli aşırı sağcı vaka" olarak sınıflandırılmaya devam edebileceğine hükmetme kararıyla partinin itirazı reddedilmiş oldu.

Yüksek İdare Mahkemesi'nin mevcut kararının ardından AfD'li avukatlar bir sonraki aşamaya geçeceklerini açıkladı.

Olası bir temyiz durumunda Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararını hukuki hatalar açısından inceleyebilecek.

Ulusal basınında hukukçular tarafından yapılan değerlendirmelerde, yüksek mahkemenin bu kararının gelecekte AfD'ye karşı olası parti yasağı davalarına yönelik bir adım daha teşkil edebileceği yorumları yapıldı.

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